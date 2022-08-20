Sega снимет полнометражные фильмы по двум играм 1990-х годов

После успеха «Соника в кино» компания решила экранизировать музыкальную игру Space Channel 5 и аркадный экшн Comix Zone, сообщил THR.





Sega начала разработку кинокартин по игровым сериям, дебютировавшим в 1990-е годы, совместно с киностудией Picturestart.





Адаптацией сценария для Space Channel 5 занялся Нир Панири. За постановку будет отвечать Бэрри Баттлс. Сюжет будет строиться вокруг работника закусочной, завербованного журналисткой из будущего для спасения людей от инопланетян с помощью танцев.





За сценарий второй экранизации ответственной назначили Мэй Кэтт. Режиссер проекта пока не назван. По сюжету уставший автор комиксов и его молодой и энергичный коллега попадают в последний выпуск серии, где сталкиваются с суперзлодеем.





Даты релизов пока не сообщаются.





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