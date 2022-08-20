В «Пираты Карибского моря» вернулся сценарист первого фильма

К разработке сценария шестой части приключенческой франшизы подключился Тед Эллиот, сообщил Comic Book продюсер серии Джерри Брукхаймер.





По его словам, в настоящее время команда «просто занимается сценарием» при участии одного из авторов оригинального проекта Теда Эллиота, который помогает писать.





Первые «Пираты» вышли в 2003 году, положив начало трилогии, а затем более длительной франшизе. Тед Эллиот вместе с Терри Россио создали сценарии для четырех фильмов. Над сценарием пятого работал Джефф Натансон.





Детали сюжета новых «Пиратов» не уточняются. Кто из героев вернется на палубу «Черной жемчужины» и вернется ли сам корабль — неизвестно. Последняя на сегодня часть «Пиратов» вышла в 2017 году.





Ранее Walt Disney дистанцировалась от Джони Деппа, исполнителя роли Джека Воробья, на фоне его громкого бракоразводного процесса. На суде актер заявил, что ни за какие деньги не вернется в проект.





Фото: кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины"»