В Краснодаре возобновляются променад-концерты

20 и 21 августа «Премьер-оркестр» выступит в двух парках, сообщается на сайте администрации города.





Выступления под открытым небом возобновляются после отпуска музыкантов. Субботний концерт пройдет в Чистяковской роще в 19:00, воскресный — в Горсаду в 18:30.





Музыканты исполнят «Польку-кадриль» из балета «Тамань» краснодарского композитора Владимира Магдалица, по инициативе которого появился «Премьер-оркестр».





Дирижер Даниил Червяков назвал программу грядущих концертов «данью уважения талантливому композитору-земляку». Помимо «Польки-кадрили», в нее вошли любимые публикой сочинения, а также новые произведения в репертуаре оркестра.





Сезон променд-концертов начался 25 мая и завершится в сентябре. Гости и жители Краснодара могли услышать сочинения Моцарта, Рахманинова, Чайковского, грузинского автора Энри Лолошвили, а также татарские, армянские и другие произведения.





Концерты проводятся бесплатно.





Фото: Pixabay