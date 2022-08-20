Кинофестиваль «Короче» объявил о смене концепции с 2023 года

О расширении формата смотра, а также о кадровых перестановках в его руководстве стало известно на церемонии открытия, сообщил «БК».





Сергей Сельянов ушел с должности президента «Короче», а Игорь Толстунов — с должности продюсера. Они проработали на постах 10 лет.





По словам Сельянова, работа на президентском посту фестиваля доставляла ему радость, однако наступило время для перемен. Он поблагодарил организаторов и всех причастных к проекту и объявил об уходе.





Еще одной важной новостью стало то, что с будущего года фестиваль будет расширен. В его программу войдут дебютные проекты. Это направление возглавит Ситора Алиева, которая долгое время работала программным директором «Кинотавра».





Также изменилась позиция Федора Бондарчука — он стал руководителем попечительного совета. До этого режиссер был его членом.





Юбилейный смотр короткометражек проходит в Калининграде с 19 по 21 августа.





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