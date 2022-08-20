В РФ начнут распознавать музыку в кино и театрах для защиты прав авторов

Проект по распознаванию звучащих на площадках произведений включен в план реализации концепции развития творческих индустрий, сообщается на сайте кабмина





Речь идет о литературных и музыкальных сочинениях, которые звучат в театрах, концертных и кинозалах. Проект нацелен на защиту прав их создателей.





В документе также говорится о разработке инструмента по защите интеллектуальных прав, уточнении требований к их использованию в онлайне и др.





Также план предполагает запуск онлайн-платформы, на которой представят цифровые копии артефактов из архивов и музеев. Работа по их оцифровке нацелена на то, чтобы сделать произведения искусства доступными для граждан в в разных уголках страны.



