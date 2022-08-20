Юрий Лоза признался, что поссорился с Дианой Арбениной из-за ее песни

Певец раскрыл причины давнего конфликта с лидером группы «Ночные снайперы», сообщила «Мослента».





В 2012 году Лоза выпустил книгу «Научу писать хиты», в которой обозначил стихотворение Арбениной как пример неудачного текста песни.





Как утверждает музыкант, он заранее сообщил коллеге, что хочет взять ее стих как пример. Также он объяснил ей, что имеет на это право, поскольку разобьет текст на фрагменты, которые «можно приводить без согласия автора».





Арбенина удивилась просьбе, но дала согласие на публикацию. После этого она не разговаривала с Лозой, добавил он.





Музыкант уверен, никогда не осуждает и не обсуждает других артистов — только высказывает свое аргументированное мнение. Он выразил уверенность в том, что делая это «не отобьет ничьих поклонников».





Диана Арбенина не высказывалась по поводу ссоры с исполнителем хита «Плот», который часто комментирует в СМИ и соцсетях деятельность других музыкантов.





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