Максу Барских грозит запрет въезда на родину из-за песен на русском языке

Певцу планируют запретить въезжать на территорию Украины, сообщил телеграм-канал «Светские хроники» со ссылкой на украинских журналистов.





По его сообщению, Макса Барских «не ждут» на родине из-за того, что он спел на русском. «Как сообщают украинские журналисты, ему собираются запретить въезд на родину», — говорится в посте.





Однако заявлений от официальных ведомств Украины по поводу запрета артисту въезжать в страну не поступало. Представители Макса Барских не комментировали ситуацию.





Ранее артиста раскритиковали в соцсетях за то, что он продолжил петь песни на русском языке, а не перевел их на украинский. До этого Барских запретил использовать свои треки на территории РФ, его альбомы и синглы исчезли из библиотек доступных в стране аудиоприложений.





Аналогичная критика звучала в адрес Светланы Лободы. Позже в ее телеграм-канале появились видеозаписи с концерта в Прибалтике, на которых она поет на украинском языке.





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