Умер голос Фили из «Спокойной ночи, малыши!»

Актер-кукольник Сергей Григорьев скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщила актриса Ирина Озерная, пишет ТАСС.





Артист умер 19 августа в Израиле, где проживал с 2014 года. Похороны состоятся 21 августа в поселении Текоа на западном берегу реки Иордан.





Сергей Григорьев — уроженец Москвы, выпускник Гнесинки по специальности актер театра кукол, также учившийся режиссуре в ГИТИСе.





С 1987 года работал в программе «Спокойной ночи, малыши!» сначала кукловодом Фили, а затем и его постоянным голосом. Водил других персонажей детского шоу, которому отдал 27 лет жизни. Также артист играл в сатирической политической передаче «Куклы», служил в театре «Люди и куклы», занимался музыкой в основанной им группе «Ку-ку».





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