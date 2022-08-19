Музыканты объяснили, почему готовы давать подпольные концерты

19.08.2022

Музыканты объяснили, почему готовы давать подпольные концерты
Теневой рынок выступлений артистов из неофициального «черного списка», куда внесли не поддержавших СВО артистов, изучил NEWS.ru.

Из-за отмены сольных концертов и выступлений на летних фестивалях доходы этих коллективов «упали колоссально», заявили менеджеры нескольких команд в беседе с изданием. Они подчеркнули, что не хотят покидать страну по примеру Little Big, «но жить же надо». 

«Поэтому идем на риски, другого выхода из ситуации мы пока не видим», — сказали собеседники. 

По словам одного из менеджеров, его группа последние три месяца чаще выступает в Израиле и странах СНГ. Музыканты не делают политических заявлений, только исполняют свои песни, подчеркнул он.

Другой собеседник сравнил нынешнюю ситуацию с советскими временами, когда будущие рок-легенды давали квартирники. Только сегодня они скорее похожи на корпоративы — состоятельные поклонники приглашают музыкантов на дачи, где есть сцена и аппаратура.

Менее состоятельные зрители находят друг друга в Сети, скидываются и выходят на директоров артистов. В случае успешной договоренности оплачивают аренду и аванс. Такие мероприятия проходят в закрытом режиме, уточнили собеседники.

Фото: Pixabay