Музыканты объяснили, почему готовы давать подпольные концерты

Теневой рынок выступлений артистов из неофициального «черного списка», куда внесли не поддержавших СВО артистов, изучил NEWS.ru.





Из-за отмены сольных концертов и выступлений на летних фестивалях доходы этих коллективов «упали колоссально», заявили менеджеры нескольких команд в беседе с изданием. Они подчеркнули, что не хотят покидать страну по примеру Little Big, «но жить же надо».





«Поэтому идем на риски, другого выхода из ситуации мы пока не видим», — сказали собеседники.





По словам одного из менеджеров, его группа последние три месяца чаще выступает в Израиле и странах СНГ. Музыканты не делают политических заявлений, только исполняют свои песни, подчеркнул он.





Другой собеседник сравнил нынешнюю ситуацию с советскими временами, когда будущие рок-легенды давали квартирники. Только сегодня они скорее похожи на корпоративы — состоятельные поклонники приглашают музыкантов на дачи, где есть сцена и аппаратура.





Менее состоятельные зрители находят друг друга в Сети, скидываются и выходят на директоров артистов. В случае успешной договоренности оплачивают аренду и аванс. Такие мероприятия проходят в закрытом режиме, уточнили собеседники.





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