Умер автор песни «Натали» Анатолий Долженков

О смерти поэта-песенника сообщил в своем Telegram народный артист России Григорий Лепс.





Долженков скончался 19 августа. Причины смерти не уточняются. О месте прощания и похорон не сообщается.





Автор написал тексты песен «Натали» и «Я слушал дождь», которые исполняет Лепс, а также стихи ко всем трекам с его первой сольной пластинки «Храни Вас Бог».





Исполнитель назвал автора своих хитов не просто прекрасным поэтом, но и «замечательным человеком, мужем, отцом и другом».





Песню «Натали», одну из самых известных композиций Лепса, Долженков написал в 1994 году. Музыку сочинил Евгений Кобылянский. Песня вышла в составе альбома 1995 года. Тогда же появился клип на нее, поставленный Александром Солохой в Ялте. «Натали» принесла певцу всенародную популярность и стала его визиткой.