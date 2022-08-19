Владимир Машков рассказал, как ему удалось получить две грин-карты

Российский актер и режиссер, известный патриотическими взглядами, получил американский документ после «битвы» с Томом Крузом. Об этом он рассказал на фестивале в Крыму, пишет «КП».





Удостоверение досталось Машкову после успешной работы в фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» с Крузом в главной роли. В нем россиянин сыграл офицера ФСО Анатолия Сидорова, после встречи с которым агент ЦРУ Итан Хант «еле-еле выжил».





«Мой трюк прошел сильно. Мне даже дали грин-карту: тогда их выдавали тем, кто стал успешен в своей стране. Они, кстати, ошиблись и прислали мне аж две грин-карты. Пришла первая, а через неделю вторая», — поделился Машков.





По его словам, создать удачный образ российского офицера ему удалось с помощью «трюка». На пробах он произносил английские выражения с русской интонацией, из-за чего его слова звучали «угрожающе». Американские коллеги пришли в ужас, поскольку понимали слова, но не понимали цель вопросов. И это сработало, поскольку команда искала такого противника, которого можно было бы противопоставить герою Круза, добавил Машков.





Фото: Pixabay