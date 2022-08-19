Умер актер из «Доктора Кто» и «Бабочек» Брюс Монтегю

Британский артист скончался на 84-м году жизни, сообщило издание The Sun.





Монтегю умер 16 августа в возрасте 83 лет. Другие обстоятельства кончины не приводятся.





По информации из открытых источников, актер проживал в английском городе Хов вместе со своей супругой, актрисой и писательницей Барбарой Лэйтам.





Брюс Монтегю родился в Англии. За годы актерской работы снялся примерно в 300 телевизионных проектах. Одним из первых сериалов с его участием стала фантастическая драма 1965 года Undermind. Наиболее известны его образы в ситкоме «Бабочки» и научно-фантастическом сериале «Доктор Кто». Также актер играл в театральных постановках.





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