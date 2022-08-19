Близ места гибели Александра Вампилова на берегу Байкала открыли стелу

Информационную стелу установили рядом с памятным знаком на месте гибели драматурга и прозаика, сообщил «ИркСиб».





Церемония прошла в рамках международного форума «Этим летом в Иркутске» 17 августа, в день 50-летия со дня смерти Александра Вампилова.





Объект расположили рядом с мемориалом, установленным в 1992 году на байкальском побережье близ поселка Листвянка. Его поставили на средства ТЮЗа имени Вампилова. Информация о памятном знаке представлена на стеле.





Это событие стало одним из ключевых в программе фестиваля «Этим летом в Иркутске — 2022», который проводится в столице Иркутской области при поддержке ПФКИ. Идея создания мероприятия, которое проходит с 2007 года, принадлежит Валентину Распутину.





Александр Вампилов родился в Иркутской области, учился в ИГУ, работал в газете «Студенческая молодежь». В 1957 году опубликовал первый рассказ «Персидская сирень», в 1962-м написал первую пьесу «Двадцать минут с ангелом», а в 1964-м — первую большую пьесу «Прощание в июне», поставленную драмтеатром в Клайпеде (Литва), а затем и в театрах других городов СССР.





Позже вышли знаменитые по сей день сочинения Вампилова «Старший сын», «Утиная охота», «История с метранпажем», «Прошлым летом в Чулимске» (изначально «Валентина»). Его произведения переведены на десятки языков. Пьесы неоднократно ставили в разных странах, экранизировали, а по «Старшему сыну» также создали оперу. Они продолжают привлекать внимание театральных деятелей и зрителей.



