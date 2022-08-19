Критики рассказали, смог ли «Дом дракона» выйти из тени предшественника

19.08.2022
Первые рецензии на приквел «Игры престолов» вышли в нескольких изданиях в преддверии премьеры сериала. Эксперты поделились впечатлениями по итогам просмотров нескольких эпизодов.
Хелен ОʼХара (IGN) порадовалась возвращению «в наполненный подлостью Вестерос», отметив, что зрителей ждут «драконы, кровосмешение и ненависть». По ее словам, авторы представили сильное начало проекта, которое близко к оригиналу по тону и содержанию.
Джон Ньюджент (Empire) считает, что приквел cможет удивить зрителей, но ему предстоит тяжелый путь, чтобы обойти лучшие решения оригинала.
«Дом дракона» «не избежал тени своего предшественника — по крайней мере, пока», — подчеркнул он (цитата по «Канобу»).
Дэниел Финберг (ТHR) счел шоу слишком привязанным к «Игре престолов» и недостаточно самобытным, рекомендовав создателям «найти собственный голос».
Мировая премьера фэнтези-шоу состоится 21 августа на HBO Maх, российская — 21 августа на «Амедиатеке».
Фото: кадр из сериала «Дом дракона»