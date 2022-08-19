Стартовала разработка сериала по вселенной «Гарри Поттера»

Писательница Джоан Роулинг и студия Warner Bros. начали работу над спин-оффом поттерианы, который может выйти в формате сериала. Об этом сообщила газета Daily Mail.





По словам ее источников, переговоры о возможном проекте состоялись полгода назад. В настоящее время он находится в стадии разработки сценария.





Ожидается, что сериал выйдет на стриминге HBO Мах, который принадлежит WВ. При этом автор романов о Гарри Поттере не исключала создания новой кинофраншизы, связанной с волшебником.





Подробности сюжета и другие детали проекта пока не известны. Студия отказалась обсуждать появившуюся информацию. Писательница тоже не комментировала ее.





Серия «Гарри Поттер», основанная на одноименных книгах, на сегодня включает восемь картин в основной линии и три приквела-спин-оффа «Фантастические твари». Первая лента с подзаголовком «Философский камень» вышла в 2001 году. Последний на сегодня фильм «Тайны Дамблдора» дебютировал в 2022 году, став наименее успешным среди остальных проектов франшизы, которая считается одной из самых кассовых в истории.





Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1»