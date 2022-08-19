Машков назвал провалом отъезд из РФ туда, «где вас никогда не почувствуют»

Актер Владимир Машков вспомнил анекдот об уехавших за границу россиянах. Его высказывания с форума «Таврида.АРТ» процитировала «КП».





Худрук Театра Олега Табакова обратил внимание на поведение сограждан после недолгого проживания за рубежом. По его наблюдениям, у них меняются интонации: «Привет! Ю ноу, ты знаешь... Донт тач ми, хорошо?»





Актер добавил, что соотечественники быстро забывают некоторые моменты. «Как в анекдоте: «Мне, пожалуйста, хлебушка. Энд колбаски. Энд давайте еще сырочку. Ничего, что я по-английски?» — добавил он.





По мнению Машкова, отъезд из «величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют», является провалом. Он не стал отговаривать желающих покинуть РФ и подчеркнул, что не хочет таким образом менять свое сознание. Артист выразил желание жить в родной и сложной лингвистической системе, вместе со сложными людьми.





Также он выразил уверенность, что американские и британские актеры никогда не справятся с ролью русского человека. Это недоступно даже мастерам своего дела Аль Пачино и Дастину Хоффману, а тем более — Арнольду Шварценеггеру, которого Машков назвал «камнем с глазами».





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