Машков назвал провалом отъезд из РФ туда, «где вас никогда не почувствуют»

19.08.2022

Машков назвал провалом отъезд из РФ туда, «где вас никогда не почувствуют»
Актер Владимир Машков вспомнил анекдот об уехавших за границу россиянах. Его высказывания с форума «Таврида.АРТ» процитировала «КП». 

Худрук Театра Олега Табакова обратил внимание на поведение сограждан после недолгого проживания за рубежом. По его наблюдениям, у них меняются интонации: «Привет! Ю ноу, ты знаешь... Донт тач ми, хорошо?»

Актер добавил, что соотечественники быстро забывают некоторые моменты. «Как в анекдоте: «Мне, пожалуйста, хлебушка. Энд колбаски. Энд давайте еще сырочку. Ничего, что я по-английски?» — добавил он.

По мнению Машкова, отъезд из «величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют», является провалом. Он не стал отговаривать желающих покинуть РФ и подчеркнул, что не хочет таким образом менять свое сознание. Артист выразил желание жить в родной и сложной лингвистической системе, вместе со сложными людьми.

Также он выразил уверенность, что американские и британские актеры никогда не справятся с ролью русского человека. Это недоступно даже мастерам своего дела Аль Пачино и Дастину Хоффману, а тем более — Арнольду Шварценеггеру, которого Машков назвал «камнем с глазами».

Фото: Pixabay