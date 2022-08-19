Red Hot Chili Peppers представили дебютный сингл с нового альбома

Трек Tippa My Tongue музыканты опубликовали вместе с клипом на официальном ютьюб-канале группы.





Ролик, отличающийся психоделическим стилем, сняла Малия Джеймс. За шесть часов с релиза он набрал более 170 тысяч просмотров и более 2,5 тысячи комментариев.





В июле музыканты поделились новостью о выпуске новой пластинки Return Of The Dream Canteen, которая станет второй за 2022 год. В нее войдут 17 композиций и бонус на CD Tour Edition.





В апреле RHCP представили первый за шесть лет альбом Unlimited Love, который записали с участием вернувшегося в коллектив гитариста Джона Фрушанте. Продюсером обеих пластинок выступил Рик Рубин.





Релиз 13-го студийного альбома «перцев» назначен на 14 октября.





Фото: кадр из клипа Tippa My Tongue