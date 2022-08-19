Умерла легенда японской моды Ханаэ Мори

Модельер скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщил Bloomberg.





Кутюрье ушла из жизни 11 августа в своем доме в Токио. Незадолго до смерти у нее началась легкая лихорадка, уточнило агентство.





Ханае Мори родилась в 1926 году на острове Хонсю, окончила университет в Токио с дипломом по литературе, после чего пошла учиться портняжному делу, а также вышла замуж за текстильного промышленника. В начале 1950-х годов открыла свое ателье, создавала костюмы для кинокартин, а в середине 1960-х провела первый показ в Нью-Йорке. В 1970-е открыла свой Дом мод в Париже и стала членом Синдиката парижской моды. Также она создала парфюмерную линию и выпустила несколько книг.





Среди ее известных работ — свадебные платья принцессы Масако и княгини Монако Грейс Келли, форма для стюардесс и стюардов Japan Airlines, старшеклассников и членов олимпийской сборной Японии, а также костюмы для опер, мюзиклов, спектаклей и фильмов.





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