Netflix выпустил бонусный эпизод «Песочного человека»

На стриминге появилась 11-я серия экранизации графического романа английского автора Нила Геймана, состоящая из двух частей.





Бонус представляет собой экранизацию двух историй из третьего тома «Страна снов». Часть под названием «Каллиопа» рассказывает о плененной музе, вынужденной создавать истории для купившего ее писателя. Вторая, анимационная часть A Dream of a Thousand Cats поведает о кошке, разочаровавшейся в человечестве, и ее сновидениях.





Сериал посвящен истории возвращения Морфея из длительного плена. Повелитель снов попадает в изменившийся мир и свое обветшавшее царство. Ему предстоит встретиться со старыми друзьями и врагами и восстановить былую мощь. Главную роль сыграл Том Стёрридж.





Фото: кадр из трейлера сериала «Песочный человек»