«Это мое дело»: Кортнев ответил Шахназарову на критику концерта в Москве

Музыкант Алексей Кортнев не знаком с публикациями блогера Михаила Шахназарова, назвавшего «избранностью» проведение концерта «Несчастного случая». Об этом лидер группы сказал порталу Teleprogramma.pro.





По словам Кортнева, он не знает, почему Шахназаров его «цепляет», и не интересуется подобными материалами. Он напомнил блогеру, что является музыкантом и давать концерты — это часть его профессии.





Фронтмен «Несчастного случая» подчеркнул: «Это мое дело — проводить концерты или нет».





Собеседник издания сказал, что разделяет такие понятия, как концерты, искусство и политические заявления, а также не занимается на выступлениях политической агитацией.





«Шахназаров может совершенно не волноваться по этому поводу», — резюмировал Кортнев, добавив, что у его группы много поклонников, которые хотят слушать ее концерты.





Ранее Шахназаров сравнил высказывания музыкантов Максима Леонидова и Алексея Кортнева. По его словам, первый говорил о России «не так агрессивно», но его концерты «запретили». При этом у второго состоится концерт в столице, что блогер счел «избранностью».





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