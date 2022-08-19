Анна Asti и солисты Мариинки поздравят Челябинск с днем рождения

Стали известны имена новых участников концерта в честь Дня города, сообщили собеседники издания «Челябинск сегодня».





10 сентября Челябинск отметит 286-летие со дня основания. На праздничном концерте по этому случаю выступят местные и столичные звезды.





На Театральной площади южноуральской столицы горожане услышат певицу Анну Asti, а также пока не названных солистов Большого и Мариинского театров. Кроме того, ожидается участие звезды высшей лиги КВН, которая посетит Кубок города.





Ранее издание сообщало, что на День города приедут Клава Кока, рэпер ST, певец Niletto. Выступление этих артистов пройдет близ арены «Трактор».





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