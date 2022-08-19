Стартовал прием заявок на четвертый специальный конкурс ПФКИ

19 августа начали принимать заявки на участие в спецконкурсе Президентского фонда культурных инициатив, на проведение которого дополнительно выделили 1 млрд рублей.





Проекты, представляемые на конкурс, — образовательные, культурные и просветительские, — будут реализовываться по всей стране, а также в Донбассе и на освобождаемых территориях. Они должны соответствовать темам: «Герои Донбасса — Герои России», «Своих не бросаем», «Гордимся», «Мы вместе», «Новые возможности», «Культурный код».





Прием заявок продлится с 19 августа до 12 сентября 2022 года через информационную систему сайта фондкультурныхинициатив.рф. Победители будут определены не позднее 31 октября 2022 года. Сроки реализации проектов — с 19 августа 2022 года до 31 декабря 2023 года, — таким образом, продолжительность проектов победителей может составить до 16 месяцев.





Претендовать на поддержку могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением госучреждений, госкорпораций, госкомпаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.





«Сегодня Президентский фонд культурных инициатив дает старт заявочной кампании четвертого специального конкурса. Задача серии специальных отборов — поддержать творческие команды именно сейчас, а не в отдаленном будущем. За первые три конкурса мы увидели большой отклик креативных команд, в короткие сроки они предложили достаточно много проектов, готовых к реализации. Отличие от основных конкурсов — и в тематических направлениях, большинство из которых сфокусированы на культурной интеграции России, Донбасса и освобождаемых территорий. И, конечно, есть возможность подать проекты по более широкой тематике. Конкуренция достаточно высокая, заявочная кампания продлится всего три недели, ждем проекты из всех регионов нашей страны», — отметил гендиректор ПФКИ Роман Карманов.





За время своей работы (с июня 2021 года) фонд провел пять конкурсов (два основных и три специальных). По результатам отборов поддержку получили более трех тысяч проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий на общую сумму более 8 млрд рублей.





Во время заявочных кампаний первых трех спецконкурсов от заявителей из 80 регионов поступило 2640 проектов на общую сумму 7,3 млрд рублей. В результате грантовую поддержку в 991 млн рублей получили 172 проекта из 50 регионов. Принимались проекты, связанные с популяризацией и сохранением общероссийской культурной идентичности, противодействием «отмене культуры», укреплением традиционных ценностей в условиях санкций, поддержкой коллективов и деятелей культуры, в отношении которых введены ограничения.





В числе проектов-победителей уже завершившихся грантовых специальных конкурсов — XXXI Международный кинофорум «Золотой Витязь», Мультимедийный выставочный проект «НАТО. Хроника жестокости», выставка «Петр I. Мультимедийный спектакль-погружение», посетить которую можно на ВДНХ, Патриотический концертный тур «Zа ВМФ!», марафоны ZaРоссию (рок- и поп-маршруты), проект Ильи Авербуха «Ледниковый период. Чемпионы. Истории любви», докфильм «Донбасс. Герои», проекты «Посвящение ангелам. Свидетели правды» и «Юные актеры — детям Донбасса», «Музыкальные шедевры советского кино», «Хороша родная».





Депутат Госдумы и автор-исполнитель Денис Майданов рассказал «Культуре» о том, что участие в специальных конкурсах ПФКИ открыло для многих творческих команд новую возможность — «не просто проявить себя, продемонстрировав талант, но и, как в нашем случае (речь о концертном туре "Zа ВМФ!"), представив оригинальную идею, поддержать президента и военнослужащих своей страны». За полмесяца участники тура дали пять трехчасовых патриотических концертов в пяти городах-штабах российских флотов, собрав многотысячные площади от Владивостока до Калининграда, добавил он.

«Сейчас очень нужны новые формы воспитания патриотизма — делать это через творчество особенная задача. В наших концертах также мы задействовали артистов Луганской и Донецкой народных республик — с их хитами, которые собирают многомиллионные просмотры в интернете. Молодёжную аудиторию привлекли современные исполнители, — поделился Майданов. Большие объединяющие народные флешмобы в финале каждого из праздников, слёзы печали, радости и гордости на лицах людей — вот здесь чувствовалось особенно — такие мероприятия крайне нужны и спасибо ПФКИ за то, что мы вместе достигли такого результата. Отлично, что такие народные проекты получают такую нужную поддержку от государства».





Фото: ПФКИ