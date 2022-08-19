Госфильмофонд России возглавил Александр Павлов

В главном киноархиве Российской Федерации сменился генеральный директор. О кадровых перестановках в организации сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





19 августа коллективу ГФФ представили нового руководителя, который пришел на смену Роману Чистякову.





Александр Павлов (род. в 1960 году) — уроженец Новосибирска, выпускник Донецкого госуниверситета по специальности «физика», кандидат политических наук. Он работал в высших органах госвласти РФ, включая Центризбирком и президентскую администрацию, а также руководил некоммерческим партнерством инновационной деятельности «МосГорУслуга».





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