LiveFest вернулся в Сочи после двухлетнего перерыва

Одно из главных событий сочинского лета собрало российских звезд разных направлений: Мари Краймбрери, Басту, Анну Плетневу, «Обе две» и др., сообщил StarHit.





LiveFest Summer 2022 прошел в Сочи на новой площадке в горах. В предыдущие два года мероприятия не проводили из-за пандемии и антиковидных ограничений. Фестиваль продлился три дня, объединив десятки артистов.





На сцену выходили Ёлка и ее альтер-эго ЯАVЬ, группы «Обе две» и Alai Oli, Мари Краймбрери и Daasha, Звонкий и Баста, начинающая автор-исполнительница НайдИ, Шура Кузнецова, солистка «Винтажа» Анна Плетнева и вокалистка Artik&Asti Севиль и др. Среди ведущих шоу были Ида Галич и Дава.





Ранее о предстоящих турах по зарубежью объявили Земфира и «Би-2». Певица выступит в городах Европы и Ближнего Востока в поддержку альбома «Бордерлайн», а группа представит лучшие хиты в странах СНГ и Северной Америки.





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