Выставка к 100-летию художника Анатолия Левитина открылась в Красноярске

Экспозиция расположилась в залах регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ, сообщили Gornovosti.





Публике представлены около 80 работ, большинство из которых создали ученики мастера из Красноярска, Улан-Удэ, Якутска, Владивостока, Барнаула, Перми, Петербурга и других городов.





В экспозицию вошли и несколько портретов кисти Левитина. Также представлен портрет самого художника, написанный Сергеем Насташенко из Петербурга.





Анатолий Левитин (1922-2018) — уроженец Москвы, выпускник Ленинградского института живописи имени Репина, участник Великой Отечественной войны, народный художник РСФСР, академик, педагог. Около 30 лет он руководил мастерской живописи РАХ в Красноярске, возглавлял региональное отделение.





Творческая деятельность автора началась в 1950-е годы. В его реалистичных работах нашли отражение основные вехи истории страны — послевоенное восстановление, освоение целины, строительство ГЭС, полет в космос и др.





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