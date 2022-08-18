Вышел трейлер ленты «Без медведей» от заключенного в тюрьму Джафара Панахи

Ролик по фильму видного иранского режиссера выпустила французская кинокомпания Celluloid Dreams, сообщил Variety.





Политический и драматический триллер No Bears представляет две истории любви, в каждой из которых влюбленные сталкиваются со «скрытыми и неизбежными препятствиями, суевериями и механикой власти», отмечается в синопсисе.





«Без медведей», в котором Панахи сыграл ключевую роль, дебютирует 9 сентября на Венецианском кинофестивале в рамках основного конкурса. После этого картину представят на Toronto International Film Festival и Нью-Йоркском кинофестивале.





Постановщик пропустит показы, поскольку в настоящее время отбывает шестилетний срок, назначенный судом в июле.





В 2010 году Джафара Панахи приговорили к шести годам заключения и запрету на 20 лет снимать фильмы, писать сценарии и давать комментарии иранским и иностранным СМИ. В ожидании апелляции он снял документальный видеодневник «Это не фильм», который удалось вывезти из Ирана и показать в Каннах. Тогда режиссер вышел из тюрьмы по УДО, отсидев два месяца.





Фото: кадр из трейлера фильма «Без медведей»