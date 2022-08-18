Вышел предпремьерный тизер «Дома дракона»

HBO Mах показал промо-ролик по приквелу «Игры престолов» за три дня до премьеры. Видео доступно на ютьюб-канале стриминга.





В минутный ролик вошли уже знакомые и новые кадры из «Дома дракона» со сражениями, кораблями, поединками и огнедышащими драконами. В тизере можно увидеть короля Вестероса Визериса I, его дочь и наследницу Рейниру, ее подругу Алисенту Хайтауэр, брата короля Деймона и других персонажей.





House of the Dragon стартует на стриминге HBO Mах уже 21 августа. Для российских зрителей шоу будет доступно в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с 22 августа.





История разворачивается за сотни лет до оригинального сериала в эпоху расцвета Дома Таргариенов. Времена относительного спокойствия заканчиваются, когда возникает династический кризис, перерастающий в испепеляющую войну. Зрители узнают, каким был Вестерос задолго до того, как им стали править Баратеоны и Ланнистеры.





Главные роли исполнили Пэдди Консидайн, Эмма ДʼАрси, Оливия Кук, Мэтт Смит и др.





Фото: кадр из тизера сериала «Дом дракона»