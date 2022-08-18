Началась разработка третьего сезона аниме-сериала «Ванпанчмен»

Сообщение о старте производства супергеройской пародии появилось на официальном сайте проекта.





Вместе с анонсом новых эпизодов One Punch Man опубликован постер с изображением главного героя и, предположительно, его нового антагониста, который может появиться в третьем сезоне. Подробности сюжета остались в тайне. Примерную дату выхода серий тоже не назвали.





Сериал основан на веб-манге, созданной мангакой под ником ONE. Первый выпуск увидел свет в 2009 году и быстро завоевал популярность.





В центре истории — молодой офисный сотрудник Сайтама, который обладает уникальной силой. Он способен обезвредить абсолютно любого противника одним ударом. Сайтама берет имя Ванпанчмен, что означает «Человек одного удара», надевает плащ и объявляет себя супергероем. Однако в отсутствие равных по силе противников он начинает скучать и погружаться в экзистенциальный кризис, не останавливая поиски и попутно побеждая злодеев и монстров.





В 2015 году вышла первая часть экранизации, через четыре года — вторая. Дебютный сезон тепло встретили и зрители, и критики, а второй получил смешанные отзывы. Известно, что над ними работали разные студии. Какая из них займется продолжением, пока не уточняется.





Фото: кадр из аниме «Ванпанчмен»