Клип «Я русский» Shaman преодолел отметку в 10 млн просмотров

Такое количество просмотров ролику на YouTube-канале певца Ярослава Дронова удалось набрать за три недели с релиза.





На момент написания заметки клип «Я русский» набрал 10 млн 7 тысяч просмотров и более 131 тысячи комментариев, расположившись на 24-м месте среди популярных музыкальных видео.





Клип появился на платформе 22 июля и до недавнего времени держался в трендах российского ютьюба, составляя конкуренцию роликам Сергея Шнурова и группы «Ленинград». Текст и музыку песни написал исполнитель.





Благодаря треку Шаман прославился на всю страну. О нем начали регулярно писать СМИ, певец стал чаще появляться на фестивалях и других мероприятиях. Комментаторы прочили ему участие в «Евровидении» в случае допуска России, однако Дронов не выразил желания участвовать в конкурсе. Кроме того, его назвали одним из лучших претендентов на исполнение гимна РФ.





Фото: кадр из клипа «Я русский»