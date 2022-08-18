В «Машине времени» заявили о «гарантии солд-аута» на концерт в Грузии

Пресс-секретарь группы Антон Чернин опроверг сообщения о плохих продажах билетов на выступление Андрея Макаревича и его коллег в Тбилиси, пишет Вlitz+.





За две недели с начала продаж раскупили 30% билетов. При этом самые дорогие билеты оказались проданными в первую очередь, подчеркнул представитель рок-группы.





«С учетом того, что до концерта еще месяц с лишним — это гарантия солд-аута», — отметил собеседник портала.





Чернин добавил, что продажи на концерты в США и Казахстане тоже идут в хорошем темпе.





По информации на сайте группы, концерт в Тбилиси состоится 26 сентября. В ноябре у музыкантов запланированы выступления в Алматы и Нур-Султане, а в феврале-марте будущего года «Машина времени» отправится в тур по Северной Америке. Также в расписании значатся два концерта в РФ — 27 сентября в Уфе, 21 апреля 2023 года — в Нижнем Новгороде.





Ранее Земфира анонсировала концертный тур по Европе и Ближнему Востоку в поддержку последнего альбома «Бордерлайн».





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