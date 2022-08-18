Критик Бабичев объяснил, почему назвал Долину сильнейшей вокалисткой РФ

Певица Лариса Долина обладает лучшим в стране вокалом, заявил музыкальный критик Кирилл Бабичев в беседе с NEWS.ru.





По его словам, он не может «вот так с ходу» вспомнить вокалистку, которая была бы сильнее Долиной. «Это школа, это природа, опыт», — объяснил Бабичев свой выбор.





По его словам, народная артистка РФ может исполнить российский гимн «очень мощно и очень красиво».





Ранее собеседник издания назвал исполнителей, способных, по его оценке, достойно спеть главную песню страны. Среди фаворитов-мужчин он назвал Shaman и Сергея Волчкова, среди певиц выбрал Пелагею. Также критик предложил поэкспериментировать Zivert и Анне Асти.





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