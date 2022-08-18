Во Вьетнаме загорелось здание, внесенное в список мирового наследия ЮНЕСКО

Возгорание произошло во второй половине дня в среду и быстро распространилось на здание, в котором находилась музейная экспозиция. Она имеет отношение к истории борьбы народа Вьетнама против французской колонизации.





Пожарные прибыли на место немедленно. В результате пожара внутренняя часть сооружения сильно выгорела, часть крыши обрушилась.





Комплекс строений Императорской Академии был внесен в список мирового материального наследия ЮНЕСКО в 1993 году, напоминает РИА Новости.





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