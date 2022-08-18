Во Вьетнаме загорелось здание, внесенное в список мирового наследия ЮНЕСКО

18.08.2022

Во Вьетнаме загорелось здание, внесенное в список мирового наследия ЮНЕСКО

Пожар произошел в одной из построек Императорской Академии в городе Хюэ, информирует VietnamExpress.

Возгорание произошло во второй половине дня в среду и быстро распространилось на здание, в котором находилась музейная экспозиция. Она имеет отношение к истории борьбы народа Вьетнама против французской колонизации.

Пожарные прибыли на место немедленно. В результате пожара внутренняя часть сооружения сильно выгорела, часть крыши обрушилась. 

Комплекс строений Императорской Академии был внесен в список мирового материального наследия ЮНЕСКО в 1993 году, напоминает РИА Новости.

Фото: Unsplash