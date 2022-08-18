Австралийский канал извинился за оценку внешности актрисы Эмилии Кларк

Foxtel Group объяснила изданию Crikey слова исполнительного директора, назвавшего звезду «Игры престолов» «низенькой коренастой девочкой».





На предпремьерном показе первого эпизода «Дома дракона» в Сиднее Патрик Делани выступил с речью, поделившись первыми впечатлениями от оригинального сериала, в котором Эмилия Кларк сыграла одну из ключевых ролей.





«Я тогда подумал: «Что это за шоу с низенькой коренастой девочкой, идущей в огонь?», — сказал он.





Делани имел в виду героиню Кларк — Дейенерис Таргариен, которая проходила через пламя и оставалась невредимой. Публика холодно отреагировала на его оценочные слова, отметило издание.





Позже в Foxtel извинились от имени директора, если его выражение «было неправильно понято и оскорбило кого-то». Делани пытался сказать, что в 2011 году «Игра престолов» стала новвым веянием. С тех пор малоизвестная Эмилия Кларк превратилась в одну из самых любимых и узнаваемых актрис кино и телевидения. Ее представители не комментировали ситуацию.





«Дом дракона» дебютирует 21 августа в мире, 22 августа — в РФ. Сериал расскажет о Танце драконов — гражданской войне между наследниками Дома Таргариенов, приведшей к его падению и событиям «Игры престолов».





Фото: кадр из сериала «Игра престолов»