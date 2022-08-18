Реставрация 180-летнего дома стартует в исторической части Выборга

18.08.2022
В исторической части Выборга начинается реставрация 180-летнего дома, который является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом» построен в 1843 году по проекту Карла Лесцига на пересечении улиц Сторожевой башни и Новой заставы Выборга.
«Выборгский музей-заповедник берется за реставрацию 180-летнего дома в исторической части Выборга, где в будущем разместятся административные помещения музея», — говорится в сообщении.
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