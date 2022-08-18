Интерактивный «Музей лошади» появится на ВДНХ в 2022 году

«Музей находится в стадии завершения отделочных работ, к концу года будет торжественное открытие», — сказал он.





В состав музея войдут восемь экспозиций. Выставка расскажет об истории лошади — от появления вида до современности, также будет представлена информация об основных породах. Посетители смогут посмотреть на карте, какие породы наиболее распространены в разных регионах мира.





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