Интерактивный «Музей лошади» появится на ВДНХ в 2022 году

18.08.2022
Интерактивный «Музей лошади» откроется в конце года в Центре национальных конных традиций на территории ВДНХ. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров.
«Музей находится в стадии завершения отделочных работ, к концу года будет торжественное открытие», — сказал он.
В состав музея войдут восемь экспозиций. Выставка расскажет об истории лошади — от появления вида до современности, также будет представлена информация об основных породах. Посетители смогут посмотреть на карте, какие породы наиболее распространены в разных регионах мира.
Фото: unsplash