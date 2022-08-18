Всадники Кремлевской школы верховой езды будут участвовать в шествии «Спасской башни» на ВДНХ

«Выступления оркестров — участников основной площадки фестиваля на Красной площади будут открывать дневную программу фестиваля на территории ЦНКТ (Центр национальных конных традиций, расположен на территории ВДНХ), затем конные коллективы будут представлять свои активности, 27 августа будет большое шествие с участием более 1,5 тыс. музыкантов», — рассказал Петров.





Далее все участники фестиваля пройдут, исполняя музыкальные композиции, по территории ВДНХ, где с 19 августа начнет работать конная площадка.





Фото: сайт «Спасской башни»