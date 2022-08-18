На ММКФ покажут премьеру документального комедийного сериала о фермере из США в Сибири

«Онлайн-кинотеатр Kion объявляет об эксклюзивной премьере документального комедийного сериала „Земля больших возможностей“ из линейки Kion Originals о сибирском фермере Джастасе Уолкере, который мечтает возродить фермерскую культуру в России. <...> Премьерный показ фильма состоится в документальном конкурсе 44-го Московского международного кинофестиваля», — рассказали в пресс-службе.





Главный герой проекта Уолкер переехал из США и обосновался в поселке Такучет Красноярского края.





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