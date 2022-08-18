На ММКФ покажут премьеру документального комедийного сериала о фермере из США в Сибири

18.08.2022
Премьерный показ документального комедийного сериала «Земля больших возможностей» режиссера Андрея Ананина о фермере из Америки и его жизни в Сибири состоится в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.
«Онлайн-кинотеатр Kion объявляет об эксклюзивной премьере документального комедийного сериала „Земля больших возможностей“ из линейки Kion Originals о сибирском фермере Джастасе Уолкере, который мечтает возродить фермерскую культуру в России. <...> Премьерный показ фильма состоится в документальном конкурсе 44-го Московского международного кинофестиваля», — рассказали в пресс-службе.
Главный герой проекта Уолкер переехал из США и обосновался в поселке Такучет Красноярского края.
Фото: Pixabay