В Москве состоится выставка к 85-летию со дня рождения художника-нонконформиста Плавинского

18.08.2022
Выставка «Носороги на черепашьих бегах в Москве», посвященная 85-летию со дня рождения художника-нонконформиста Дмитрия Плавинского, откроется 7 сентября в Музее AZ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.
«7 сентября в Музее AZ откроется выставка „Носороги на черепашьих бегах в Москве“. Проект приурочен к 85-летию со дня рождения знаменитого художника-нонконформиста Дмитрия Плавинского», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что на выставке будут представлены офорты и живописные произведения Дмитрия Плавинского из собрания Музея AZ и частных коллекций.
Фото: Pixabay