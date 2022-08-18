В Москве состоится выставка к 85-летию со дня рождения художника-нонконформиста Плавинского

«7 сентября в Музее AZ откроется выставка „Носороги на черепашьих бегах в Москве“. Проект приурочен к 85-летию со дня рождения знаменитого художника-нонконформиста Дмитрия Плавинского», — рассказал собеседник агентства.





В пресс-службе отметили, что на выставке будут представлены офорты и живописные произведения Дмитрия Плавинского из собрания Музея AZ и частных коллекций.





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