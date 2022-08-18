Сериал «Женщина-Халк» дебютировал на стриминге Disney+

Появилась первая серия нового шоу по комиксам Marvel, которое расскажет о двоюродной сестре ученого Брюса Беннера.





Центральная героиня — адвокат Дженнифер Уолтерс. Ее кузен, известный способностью превращаться в очень сильного зеленого гиганта Халка, поделился с сестрой этой особенностью при переливании крови. Девушка не горит желанием становиться супергероиней — ее больше интересует правозащитная работа и личная жизнь. Дженнифер предстоит совмещать свои особенности и интересы, а также противостоять известным и новым героям.





В главной роли — Татьяна Маслани. Халка вновь сыграл Марк Руффало, Мерзость — Тим Рот, Сорвиголову — Чарли Кокс. Создательницей шоу выступила Джессика Гао.





Последний эпизод выйдет 13 октября. Восьмой сериал киновселенной «Марвел» станет последним в четвертой фазе, которая завершится сиквелом «Черной пантеры» и спецвыпуском «Стражей Галактики».





Фото: кадр из сериала «Женщина-Халк»