В Калининграде покажут выставку о жизни Есенина, посвященную 100-летию его визита в город

Музей-заповедник Сергея Есенина и Калининградский областной историко-художественный музей реализуют выставочный проект памяти Сергея Есенина, приуроченный к 100-летию с момента пребывания поэта в Калининграде.

Экспозиция, которую покажут в начале сентября, будет состоять из нескольких частей.





«Государственный музей-заповедник Сергея Есенина совместно с Калининградским областным историко-художественным музеем впервые реализует масштабный выставочный проект «Сергей Есенин: Я расскажу про свою тебе жизнь...», который приурочен к 100-летию с момента пребывания Сергея Есенина в Кёнигсберге (ныне Калининград). Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры», — говорится в сообщении.





В мае 1922 года Сергей Есенин и его супруга Айседора Дункан совершили первый рейс гражданской авиации по маршруту Москва — Кёнигсберг. Уже на следующий день с железнодорожного вокзала супруги отправились в Берлин.





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