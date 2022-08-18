Из российских онлайн-кинотеатров начали пропадать зарубежные хиты

«Кинопоиск» лишился доступа к трилогии «Властелин колец», комедии «Маска», сериалу «Друзья» и другим хитам, на что обратил внимание «Ъ».





С конца февраля в РФ приостановили работу крупные и средние голливудские кинокомпании, вследствие чего премьеры проектов 2022 года оказались недоступны в стране. Однако ограничения не затрагивали созданный ранее контент, размещенный на российских стримингах.





В пресс-службе «Кинопоиска» подтвердили недоступность некоторых киноработ и объяснили ее трудностями с продлением контрактов со студиями. В настоящее время пользователи могут не найти на стриминге проекты WB и Disney. Переговоры по этому вопросу продолжаются, подчеркнули в сервисе.





В пресс-службе Wink отметили, что лишь некоторые правообладатели инициировали досрочное завершение контрактов. При этом в сервисе не исключили, что по окончании их сроков договоры не продлят.





Собеседники издания не исключили, что сложностей с пролонгацией контрактов могут добавить нововведения в РФ. С конца мая российские компании обязаны рассчитываться с правообладателями, применившими санкции, через рублевый счет «О» на их имя.





При этом небольшие потери контента не грозят сервисам снижением числа пользователей. Проблемы могут возникнуть при исчезновении большого количества крупных и популярных проектов, добавили участники рынка.





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