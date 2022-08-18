Самарские патриотические фестивали получили поддержку на 4 млн рублей

«Самарская область вошла в лидеры по количеству поддержанных проектов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Удмуртская Республика, Новосибирская и Нижегородская области, Красноярский край (от этих регионов поддержано три и более творческих инициатив). [Победили] летний джазовый лагерь Moving Club Camp, патриотический фестиваль для детей и молодежи „От поколения к поколению — сильная Россия!“. Сумма гранта ПФКИ составила 1 662 050 рублей. Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков „Помню и горжусь!“. Сумма гранта ПФКИ составила 2 175 890 рублей», — отметили в профильном министерстве.





Специальный грантовый конкурс проводился среди проектов, направленных на сохранение национальной культурной идентичности и духовно-нравственных ценностей.





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