Группа «Лауд» выступит на открытии соревнований Всероссийской спартакиады в Челябинске

18.08.2022
Шоу с выступлением творческих коллективов и артистов Челябинской области, а также выступление музыкальной группы «Лауд» запланированы на открытие соревнований, которые будут проходить в Челябинске в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
«25 августа в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной состоится торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады по легкой атлетике. Зрителей мероприятия ждет яркое и красочное представление. Гости турнира смогут увидеть виртуозное шоу с выступлением творческих коллективов и артистов региона, а также выступление музыкальной группы «Лауд», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в Челябинск приедут около 500 спортсменов из более чем 60 регионов России. Они разыграют 46 комплектов наград.
Фото: Pixabay