Группа «Лауд» выступит на открытии соревнований Всероссийской спартакиады в Челябинске

«25 августа в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной состоится торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады по легкой атлетике. Зрителей мероприятия ждет яркое и красочное представление. Гости турнира смогут увидеть виртуозное шоу с выступлением творческих коллективов и артистов региона, а также выступление музыкальной группы «Лауд», — говорится в сообщении.





По предварительным данным, в Челябинск приедут около 500 спортсменов из более чем 60 регионов России. Они разыграют 46 комплектов наград.





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