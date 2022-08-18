В Москве открывается Московский международный кинофестиваль «Будем жить»

В этом году событие приурочено к празднованию Дня российского кино и 100-летию со дня образования СССР. Фильмом открытия станет картина 2019 года «Никогда не снимай комедий» режиссера Элины Жуковой, снятая к 95-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова.





Конкурс будет проводиться в трех категориях: «Полнометражное игровое кино», «Документальное кино», «Короткометражное игровое кино».





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