В Москве открывается Московский международный кинофестиваль «Будем жить»

18.08.2022
Фильмы с участием Надежды Михалковой, Светланы Немоляевой, Екатерины Шпицы, Данилы Козловского и Дмитрия Певцова представят на XI Московском международном кинофестивале «Будем жить», который начинается в четверг. Торжественное открытие смотра состоится в кинотеатре-шатре на Поклонной горе.
В этом году событие приурочено к празднованию Дня российского кино и 100-летию со дня образования СССР. Фильмом открытия станет картина 2019 года «Никогда не снимай комедий» режиссера Элины Жуковой, снятая к 95-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссера Эльдара Рязанова.
Конкурс будет проводиться в трех категориях: «Полнометражное игровое кино», «Документальное кино», «Короткометражное игровое кино».
Фото: Pixabay