Земфира анонсировала зарубежный тур в поддержку альбома Borderline

Гастроли российской исполнительницы пройдут в Европе и на Ближнем Востоке, следует из афиши на ее официальном сайте.





Первый концерт Borderline Tour 2022 состоится 9 октября в Лимасоле (Кипр). В октябре певица выступит в Тель-Авиве, Стамбуле, столицах Австрии и Чехии, немецких Оффенбахе и Гамбурге, а также в Берлине и Париже. 1 ноября Земфира даст концерт в Гааге, а 3 ноября завершит тур в Лондоне.





Российские города в афише не значатся. Билеты появятся в продаже 22 августа.





Предыдущий тур рок-певицы «Маленький человек» состоялся в 2016 году. По его итогам вышел концертный альбом.





«Бордерлайн» — седьмой студийный альбом Земфиры, вышедший в прошлом году после восьмилетнего перерыва. В его состав вошли 12 треков, тексты и музыку которых написала артистка. Позже она порадовала поклонников миньоном «Ах», сборником саундтреков ее авторства к фильму «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. А в 2022-м выпустила сингл «Мясо».









Фото: Даниил Лебедев. Добросовестное использование,

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=8720752