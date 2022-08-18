Документальная комедия о сибирском фермере из США дебютирует на KION

6 сентября на российском стриминге состоится эксклюзивная премьера сериала «Земля больших возможностей», сообщила пресс-служба сервиса.





Главный герой истории — американец Джастас Уолкер, создавший ферму в поселке Такучет Красноярского края. Широкой аудитории он стал известен после сюжета на федеральном канале.





Теперь зрители могут подробнее узнать о жизни фермера и его семьи, его потерях, успехах, адаптации в новой стране, а также о проблемах российских регионов и отношениях человека и земли.





По словам Джастаса Уолкера, фильм показывает «светлые стороны» фермерской жизни, о которой в России существует много негативных стереотипов.





Мини-сериал снял Андрей Ананин, познакомившийся с героем во время учебы. В 2015 году он выпустил короткометражку «Американская мечта». Новый проект создавался восемь лет. Среди его продюсеров значится Тимур Бекмамбетов.





Фото: пресс-служба KION