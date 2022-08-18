Кинофестиваль «Будем жить» открывается на Поклонной горе в Москве

18 августа в 20:00 состоится открытие XI Московского международного кинофестиваля «Будем жить», сообщили организаторы.





В церемонии примут участие Федор Добронравов, Родион Газманов, Нонна Гришаева, Александр Олешко и др. Фестиваль откроется фильмом Элины Жуковой «Никогда не снимай комедий» (2019).





В этом году организаторы получили более 400 заявок от российских и зарубежных кинематографистов. Жюри оценит ленты в трех номинациях: доккино, игровой короткий и полный метры.





Лучший документальный фильм выберет жюри под председательством режиссера Светланы Музыченко. Короткометражки оценит жюри во главе с актером Максимом Авериным, а полнометражки — во главе с режиссером Дмитрием Астраханом.





Победителей определят в восьми категориях. Гран-при кинофестиваля получит лучший фильм. В полном метре отметят режиссера, оператора, актера и актрису. Кроме того, вручат приз председателя жюри. Также назовут лучшие документальную и короткометражную картины.





Смотр завершится показом ленты Владимира Майсурадзе «Тася» (2022).





С афишей мероприятия можно ознакомиться по ссылке





Вход свободный.





Фото: пресс-служба