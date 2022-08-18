Патриотическое кино России планирует обзавестись собственными метавселенными

Генеральный директор Военкино Максим Ксензов принял участие в форуме «Армия-2022». В ходе мероприятия он заявил, что у фонда есть возможность создания экосистем или метавселенных.





«Если персонажи фильма нашли любовь зрителей, они могут преображаться в других проектах, сериалах, мультфильмах», — цитирует слова директора Военкино ТАСС.





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