Стала известна дата российской премьеры голливудского ремейка «Иронии судьбы»

Режиссером американской версии выступил Марюс Вайсберг. Фильм получил название «О судьбе».





Фильм «О судьбе» рассказывает о двух молодых людях, случайно оказавшихся в одной квартире. Они влюбляются, несмотря на планы героя жениться на другой женщине.





В актерский состав картины вошли Эмма Робертс, Томас Манн и другие.





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