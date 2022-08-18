Стала известна дата российской премьеры голливудского ремейка «Иронии судьбы»

18.08.2022
Названа дата премьеры в России голливудской версии советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». В России американский ремейк покажут 1 сентября, пишет «Культуромания».
Режиссером американской версии выступил Марюс Вайсберг. Фильм получил название «О судьбе».
Фильм «О судьбе» рассказывает о двух молодых людях, случайно оказавшихся в одной квартире. Они влюбляются, несмотря на планы героя жениться на другой женщине.
В актерский состав картины вошли Эмма Робертс, Томас Манн и другие.
Фото: Pixabay