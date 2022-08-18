Маршал, Новиков и Кока выступят на Дне города в Екатеринбурге

«На Октябрьской площади два артиста — Александр Новиков и Александр Маршал — в таком же порядке начнут свои концертные выступления. <...> Когда думали над тем, чем закончить именно в формате парковой такой атмосферы, в формате сада, нам показалось, что наиболее подходящим вариантом будет выступление Олега Митяева», — сказал Марков.





Основной площадкой празднования Дня города в 2022 году станет Октябрьская площадь.





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